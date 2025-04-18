Месси рассказал, почему не смог вернуться в «Барселону» в 2023 году

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, почему он не смог вернуться в «Барселону» в 2023 году.

«Я хотел вернуться в «Барселону» – это всегда было моей целью. К сожалению, осуществить это было невозможно», — цитирует Месси Inter Miami News Hub в соцсети X (ранее Twitter).

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.