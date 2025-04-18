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Семшов рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для чемпионства

Семшов рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для чемпионства
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о перспективах «Краснодара» в чемпионской гонке.

«Всё зависит от того, как «Краснодар» пройдет последнюю часть чемпионата. Есть конкуренты, которые тоже не дремлют и хотят быть первыми. Стабильность прежде всего. Всё возможно. Если психологически «Краснодар» будет готов, то они могут стать чемпионами», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).

В следующей встрече «Краснодар» дома сыграет с «Ахматом», «Зенит» на своём поле встретится с «Химками», а «Спартак» отправится в гости к тольяттинскому «Акрону».

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