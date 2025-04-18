Лионель Месси отреагировал на прогресс 17-летнего Ламина Ямаля

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал прогресс 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Впечатляет то, чего добился и продолжает добиваться Ямаль. Он уже стал чемпионом Европы с Испанией. Ему всего 17 лет, он ещё растёт, и он продолжит совершенствоваться как игрок, расширять свой игровой арсенал, как это делал я. У него невероятные качества – уже сейчас он один из лучших в мире», — приводит слова Месси All About Argentina в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.