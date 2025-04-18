«Это была пытка». Лионель Месси высказался о Килиане Мбаппе

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о форварде мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе выиграл чемпионат мира в 2018 году. В 2022 он четырежды забил в финале с нами [с учётом серии пенальти], но не стал чемпионом. Это безумие. Подобное я ощущал в 2014 году – это была пытка. До сих пор оглядываюсь назад и думаю: «Я мог быть двукратным чемпионом мира», — приводит слова Месси All About Argentina в соцсети X (ранее Twitter).

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» в летнее трансферное окно и подписал контрактное соглашение со «сливочными» до 2029 года. За это время футболист провёл во всех турнирах 50 матчей, в которых забил 33 гола и отдал пять результативных передач.