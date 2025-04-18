«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: видеообзор сверхрезультативного матча 1/4 финала Лиги Европы

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Матч, в котором было дополнительное время, закончился со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).

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На 10-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте. В компенсированное к первому тайму время защитник Диогу Дало с передачи Гарри Магуайра укрепил преимущество хозяев. На 71-й минуте полузащитник Корентин Толиссо сократил отставание французской команды. На 78-й минуте счёт во встрече сравнял форвард «Лиона» Александр Ляказетт.

На 105-й минуте третий гол французской команды забил полузащитник Райан Шерки. На 110-й минуте Ляказетт оформил дубль, забив с пенальти. На 114-й минуте полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш сократил их отставание. На 120-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Кобби Майну восстановил равновесие. На 120+1-й минуте гол забил Гарри Магуайр.