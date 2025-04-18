37-летний Месси ответил на вопрос о своём будущем

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о своём будущем.

«Как я уже говорил, я сосредоточен на настоящем, но я бы солгал, если бы сказал, что не думаю о чемпионате мира. Да, я думаю о нём. Этот год будет ключевым в вопросе принятия решения о моём будущем. Я хочу найти нужный ритм, обрести последовательность», – приводит слова Месси Inter Miami News Hub в соцсети X (ранее Twitter).

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.