Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Cейвы Никиты Хайкина — в видеообзоре матча 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» — «Будё-Глимт»

Cейвы Никиты Хайкина — в видеообзоре матча 1/4 финала Лиги Европы «Лацио» — «Будё-Глимт»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «Лацио» и «Будё-Глимт». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт из Германии. Основное время матча закончилось со счётом 2:0, в дополнительное время команды обменялись голами. Гости оказались сильнее в серии пенальти (3:2) и вышли в полуфинал соревнования.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В середине первого тайма счёт во встрече открыл нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. В компенсированное ко второму тайму время нападающий Тейянни Нослин перевёл матч в экстра-таймы. На 100-й минуте нападающий «Лацио» Булайе Диа довёл счёт до разгромного. На 109-й минуте нападающий норвежской команды Андреас Хельмерсен сократил отставание гостей.

В составе «Будё-Глимт» играл российский вратарь Никита Хайкин, который отразил два удара с пенальти в послематчевой серии.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Материалы по теме
«Вау». Хайкин — о сопернике по полуфиналу Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android