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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 30-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 30-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 18 апреля, матчем «Ренн» — «Нант» стартует 30-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 30-го тура Лиги 1 (время — московское):

18 апреля, пятница:

21:45. «Ренн» — «Нант».

19 апреля, суббота:

18:00. «ПСЖ» – «Гавр»;
20:00. «Монако» – «Страсбург»;
22:05. «Марсель» – «Монпелье».

20 апреля, воскресенье:

16:00. «Лилль» – «Осер»;
18:15. «Реймс» – «Тулуза»;
18:15. «Брест» – «Ланс»;
18:15. «Ницца» – «Анже»;
21:45. «Сент-Этьен» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 74 очка за 28 матчей. Второе место занимает «Монако», заработав 53 очка за 29 игр. На третьей строчке располагается «Марсель», у которого 52 очка.

Турнирная таблица Лиги 1
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