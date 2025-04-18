Александр Точилин поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Рубином»
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался в преддверии матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и казанским «Рубином». Игра состоится в воскресенье, 20 апреля, и начнётся в 14:00 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Рубин» — крепкий середнячок. С топ-клубами команда хорошо настраивается. Просто так их не обыграть. «Динамо» будет тяжело. Не думаю, что увидим обилие голов. «Рубин» играет в прагматичный футбол. В обороне у них всё организовано, компактно. Постараются лишить «Динамо» быстрых атак. У «Рубина» хороший нападающий, один из лучших нашего чемпионата — Даку», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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