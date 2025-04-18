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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 32-го тура Примеры сезона-2024/2025

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 32-го тура Примеры сезона-2024/2025
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Сегодня, 18 апреля, матчем «Эспаньол» — «Хетафе» стартует 32-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 32-го тура Примеры (время — московское):

18 апреля, пятница:

22:00. «Эспаньол» — «Хетафе».

19 апреля, суббота:

15:00. «Райо Вальекано» – «Валенсия»;
17:15. «Барселона» – «Сельта»;
19:30. «Мальорка» – «Леганес»;
22:00. «Лас-Пальмас» — «Атлетико» Мадрид.

20 апреля, воскресенье:

15:00. «Вальядолид» – «Осасуна»;
17:15. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»;
19:30. «Севилья» – «Алавес»;
22:00. «Реал» Мадрид – «Атлетик» Бильбао.

21 апреля, понедельник:

22:00. «Жирона» — «Бетис».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 70 очков за 31 матч. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработав 66 очков. На третьем месте находится мадридский «Атлетико» (63).

Турнирная таблица Ла Лиги
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