Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 32-го тура Примеры сезона-2024/2025

Сегодня, 18 апреля, матчем «Эспаньол» — «Хетафе» стартует 32-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 32-го тура Примеры (время — московское):
18 апреля, пятница:
22:00. «Эспаньол» — «Хетафе».
19 апреля, суббота:
15:00. «Райо Вальекано» – «Валенсия»;
17:15. «Барселона» – «Сельта»;
19:30. «Мальорка» – «Леганес»;
22:00. «Лас-Пальмас» — «Атлетико» Мадрид.
20 апреля, воскресенье:
15:00. «Вальядолид» – «Осасуна»;
17:15. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»;
19:30. «Севилья» – «Алавес»;
22:00. «Реал» Мадрид – «Атлетик» Бильбао.
21 апреля, понедельник:
22:00. «Жирона» — «Бетис».
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 70 очков за 31 матч. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработав 66 очков. На третьем месте находится мадридский «Атлетико» (63).