Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 32-го тура Примеры сезона-2024/2025

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Сегодня, 18 апреля, матчем «Эспаньол» — «Хетафе» стартует 32-й тур чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 32-го тура Примеры (время — московское):

18 апреля, пятница:

22:00. «Эспаньол» — «Хетафе».

19 апреля, суббота:

15:00. «Райо Вальекано» – «Валенсия»;

17:15. «Барселона» – «Сельта»;

19:30. «Мальорка» – «Леганес»;

22:00. «Лас-Пальмас» — «Атлетико» Мадрид.

20 апреля, воскресенье:

15:00. «Вальядолид» – «Осасуна»;

17:15. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад»;

19:30. «Севилья» – «Алавес»;

22:00. «Реал» Мадрид – «Атлетик» Бильбао.

21 апреля, понедельник:

22:00. «Жирона» — «Бетис».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона». Команда набрала 70 очков за 31 матч. На второй строчке располагается мадридский «Реал», заработав 66 очков. На третьем месте находится мадридский «Атлетико» (63).