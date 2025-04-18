Видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Рейнджерс»
Поделиться
В ночь с 17 на 18 апреля состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги Европы. «Атлетик» из Бильбао на своём поле обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:0) и по сумме двух встреч вышел в полуфинал второго по значимости европейского турнира.
Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Голами в составе испанской команды отметились Ойан Сансет и Нико Уильямс.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
2 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Сансет – 45+4' 2:0 Уильямс – 80'
В полуфинале Лиги Европы «Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первая игра пройдёт в Испании 1 мая, ответная — 8 мая. Финал Лиги Европы пройдёт на домашнем стадионе клуба из Бильбао «Сан-Мамес» 28 мая.
Отметим, что «Атлетик» дважды выступал в финалах Лиги Европы (Кубка УЕФА), но проиграл оба решающих матча.
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
10:26
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:07
-
09:57
-
09:52
-
09:45
-
09:42
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:06
-
08:48
-
08:31
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:15
-
07:08
-
06:56
-
06:03
-
05:57
-
05:21
-
03:35
-
02:26
-
02:08
-
01:57
-
01:44
-
01:33
-
01:18
-
00:56
-
00:54