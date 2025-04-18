Видеообзор матча 1/4 финала Лиги Европы «Атлетик» — «Рейнджерс»

В ночь с 17 на 18 апреля состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги Европы. «Атлетик» из Бильбао на своём поле обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:0) и по сумме двух встреч вышел в полуфинал второго по значимости европейского турнира.

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Голами в составе испанской команды отметились Ойан Сансет и Нико Уильямс.

В полуфинале Лиги Европы «Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Первая игра пройдёт в Испании 1 мая, ответная — 8 мая. Финал Лиги Европы пройдёт на домашнем стадионе клуба из Бильбао «Сан-Мамес» 28 мая.

Отметим, что «Атлетик» дважды выступал в финалах Лиги Европы (Кубка УЕФА), но проиграл оба решающих матча.