Тренер «Лиона» Паулу Фонсека — о матче с «МЮ»: мы слишком рано поверили в свою победу

Главный тренер французского «Лиона» Паулу Фонсека высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед» (4:5). По словам Фонсеки, «Лион» слишком рано поверил, что сумеет обыграть «красных дьяволов».
«Трудно объяснить, что произошло. Всё складывалось в нашу пользу. Мы вели 4:2, имея на одного игрока меньше. Но мы слишком бурно праздновали при счёте 4:2, а матч на этом не закончился. Мы слишком рано поверили в свою победу. Нам следовало думать об игре. Здесь нам не хватило опыта», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.
Игра между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча, в которой было дополнительное время, закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).
- 18 апреля 2025
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