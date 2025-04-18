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Игрок «Ростова» Сутормин рассказал о работе с Джонатаном Альбой

Игрок «Ростова» Сутормин рассказал о работе с Джонатаном Альбой
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Нападающий «Ростова» Алексей Сутормин высказался о работе с испанским главным тренером Джонатаном Альбой.

«Не сказал бы, что с назначением Альбы тренировочный процесс и наша игра как-то поменялись. В целом всё то же самое, что было при Валерии Георгиевиче [Карпине]. Ребята знают футбол, в который мы играем, что тренируем. Валерий Георгиевич приезжал к нам на предматчевую тренировку, тепло поприветствовали друг друга», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

43-летний Джонатан Альба возглавил команду после ухода 56-летнего Валерия Карпина в феврале 2025 года.

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