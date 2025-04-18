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Тренер «МЮ» Аморим: хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун

Тренер «МЮ» Аморим: хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун
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Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об атмосфере на стадионе во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» (5:4 д. вр.)

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'     2:0 Дало – 45+1'     2:1 Толиссо – 71'     2:2 Тальяфико – 78'     2:3 Шерки – 105'     2:4 Ляказетт – 110'     3:4 Фернандеш – 114'     4:4 Майну – 120'     5:4 Магуайр – 120+1'    
Удаления: нет / Толиссо – 89'

«Атмосфера на стадионе была потрясающая. Кто-то коллекционирует футболки или шарфы, а мне хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун. Это лучший звук в мире! Сочувствую людям, которым пришлось уйти при счёте 2:4 из-за пробок, они будут расстроены. Мы знаем, что выступаем недостаточно хорошо и заслуживаем всяческой критики, но у нас есть время сделать из этого сезона что-то особенное», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги Европы
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