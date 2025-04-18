Тренер «МЮ» Аморим: хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об атмосфере на стадионе во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» (5:4 д. вр.)

«Атмосфера на стадионе была потрясающая. Кто-то коллекционирует футболки или шарфы, а мне хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун. Это лучший звук в мире! Сочувствую людям, которым пришлось уйти при счёте 2:4 из-за пробок, они будут расстроены. Мы знаем, что выступаем недостаточно хорошо и заслуживаем всяческой критики, но у нас есть время сделать из этого сезона что-то особенное», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.