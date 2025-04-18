Тренер «МЮ» Аморим: хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун
Поделиться
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об атмосфере на стадионе во время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» (5:4 д. вр.)
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10' 2:0 Дало – 45+1' 2:1 Толиссо – 71' 2:2 Тальяфико – 78' 2:3 Шерки – 105' 2:4 Ляказетт – 110' 3:4 Фернандеш – 114' 4:4 Майну – 120' 5:4 Магуайр – 120+1'
Удаления: нет / Толиссо – 89'
«Атмосфера на стадионе была потрясающая. Кто-то коллекционирует футболки или шарфы, а мне хотелось бы взять с собой шум, который доносился с трибун. Это лучший звук в мире! Сочувствую людям, которым пришлось уйти при счёте 2:4 из-за пробок, они будут расстроены. Мы знаем, что выступаем недостаточно хорошо и заслуживаем всяческой критики, но у нас есть время сделать из этого сезона что-то особенное», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.
Комментарии
- 18 апреля 2025
-
10:26
-
10:23
-
10:19
-
10:16
-
10:07
-
09:57
-
09:52
-
09:45
-
09:42
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:06
-
08:48
-
08:31
-
08:30
-
08:20
-
07:58
-
07:15
-
07:08
-
06:56
-
06:03
-
05:57
-
05:21
-
03:35
-
02:26
-
02:08
-
01:57
-
01:44
-
01:33
-
01:18
-
00:56
-
00:54