Московскому «Динамо» исполнилось 102 года

В пятницу, 18 апреля, исполнилось 102 года со дня основания Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и футбольного клуба «Динамо» Москва. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«18 апреля 1923 года состоялось судьбоносное учредительное собрание общества, давшее старт великой истории нашего клуба. 11 чемпионских наград, семь национальных кубков, десятки легенд, сотни звёзд и миллионы болельщиков – всё это и есть «Динамо» Москва.

«Динамо» – это сила в движении, и мы никогда не останавливаемся, продолжая идти вперёд и развиваться, делая посещение нашей арены в Петровском парке особенным событием для каждого из вас.

С праздником, лучшие болельщики лучшего клуба!» — написано в сообщении.