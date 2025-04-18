Тренер «Рубина» Рахимов высказался о дисквалификации Рожкова перед матчем с «Динамо»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о дисквалификации защитника Ильи Рожкова перед матчем 25-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 20 апреля.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Команда в хорошем настроении после победы, но снова есть проблемы с составом. Потеря Рожкова из-за дисквалификации болезненна?
— Всегда говорил и команде об этом говорю: здесь нет лишних. Потому что все они задействованы, кто-то играет больше, кто-то меньше. Но вы сами отметили то настроение, которое здесь присутствует. Потеря любого игрока – естественно, для нас это болезненно, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
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