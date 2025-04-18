Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов высказался о дисквалификации Рожкова перед матчем с «Динамо»

Тренер «Рубина» Рахимов высказался о дисквалификации Рожкова перед матчем с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о дисквалификации защитника Ильи Рожкова перед матчем 25-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 20 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Команда в хорошем настроении после победы, но снова есть проблемы с составом. Потеря Рожкова из-за дисквалификации болезненна?
— Всегда говорил и команде об этом говорю: здесь нет лишних. Потому что все они задействованы, кто-то играет больше, кто-то меньше. Но вы сами отметили то настроение, которое здесь присутствует. Потеря любого игрока – естественно, для нас это болезненно, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Материалы по теме
Московскому «Динамо» исполнилось 102 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android