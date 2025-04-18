«Это чудо!» Экс-защитник «Ман Юнайтед» Рио Фердинанд — о победе «дьяволов» над «Лионом»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «красными дьяволами» и «Лионом» (5:4).

«Никогда не видел ничего подобного! Я заметил, что многие болельщики ушли со стадиона при счёте 2:4, а я сказал, что для победы понадобится нечто больше, чем чудо. А теперь я верю, что это было чудо. Просто потрясающе», — приводит слова Фердинанда RMC Sport.

Игра между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча, в которой было дополнительное время, закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).