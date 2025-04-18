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Победный гол с пенальти — в видеообзоре матча Лиги Европы «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»

Победный гол с пенальти — в видеообзоре матча Лиги Европы «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»
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Накануне состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). В качестве главного арбитра на матче работал Давиде Масса из Италии. Встреча завершилась победой англичан со счётом 1:0.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Соланке – 43'    

На 43-й минуте «Тоттенхэм» открыл счёт в матче. С пенальти отличился форвард команды Доминик Соланке. Гол, забитый в концовке первого тайма, так и остался единственным во встрече.

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Таким образом, право принять участие в полуфинале получил «Тоттенхэм» благодаря преимуществу по сумме двух встреч. В 1/2 финала ЛЕ «Тоттенхэм» сыграет с «Будё-Глимт».

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