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Победный гол с пенальти — в видеообзоре матча Лиги Европы «Айнтрахт» — «Тоттенхэм»

Накануне состоялся матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). В качестве главного арбитра на матче работал Давиде Масса из Италии. Встреча завершилась победой англичан со счётом 1:0.

На 43-й минуте «Тоттенхэм» открыл счёт в матче. С пенальти отличился форвард команды Доминик Соланке. Гол, забитый в концовке первого тайма, так и остался единственным во встрече.

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Напомним, первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Таким образом, право принять участие в полуфинале получил «Тоттенхэм» благодаря преимуществу по сумме двух встреч. В 1/2 финала ЛЕ «Тоттенхэм» сыграет с «Будё-Глимт».