Рахимов ответил на вопрос о неудачной серии «Рубина» в матчах в Москве

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится 20 апреля.

– Как планируете побеждать «Динамо»?

– Всё, что касается теории, разбора игры, – мы это изучим. Но как всё сложится на поле – этого мы предугадать не можем. В футбол играют люди, им свойственно ошибаться.

– У «Рубина» неприятная серия матчей в столице. В чём сложность игр в Москве?

– Не делаем акцент на серии перед подготовкой. С последнего матча прошло достаточное количество времени. Мы готовимся к этой игре, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В этом сезоне чемпионата России «Рубин» не одержал ни одной победы в матчах в Москве.