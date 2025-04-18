Рахимов ответил на вопрос о неудачной серии «Рубина» в матчах в Москве

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Встреча состоится 20 апреля.
– Как планируете побеждать «Динамо»?
– Всё, что касается теории, разбора игры, – мы это изучим. Но как всё сложится на поле – этого мы предугадать не можем. В футбол играют люди, им свойственно ошибаться.
– У «Рубина» неприятная серия матчей в столице. В чём сложность игр в Москве?
– Не делаем акцент на серии перед подготовкой. С последнего матча прошло достаточное количество времени. Мы готовимся к этой игре, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
В этом сезоне чемпионата России «Рубин» не одержал ни одной победы в матчах в Москве.