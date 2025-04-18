Зобнин: есть надежда, что я ещё сыграю за «Спартак» или сборную на международной арене

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признался, что всё ещё надеется сыграть на международной арене за красно-белых или сборную России. Он выразил надежду на скорейшее возвращение российских клубов и сборных в международные турниры.

«У меня есть надежда, что я ещё сыграю за «Спартак» или сборную на международной арене. Я надеюсь, что нас вернут. И то, что сыграю на высоком уровне», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Причина такого решения ФИФА и УЕФА — политическая ситуация в мире.