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Защитник «МЮ» Магуайр: для описания «безумия» в словаре подошла бы игра с «Лионом»

Защитник «МЮ» Магуайр: для описания «безумия» в словаре подошла бы игра с «Лионом»
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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» (5:4 д. вр.). Магуайр стал автором победного гола.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'     2:0 Дало – 45+1'     2:1 Толиссо – 71'     2:2 Тальяфико – 78'     2:3 Шерки – 105'     2:4 Ляказетт – 110'     3:4 Фернандеш – 114'     4:4 Майну – 120'     5:4 Магуайр – 120+1'    
Удаления: нет / Толиссо – 89'

«Если бы для словаря потребовалось описать «безумие», то эта игра подошла бы. Сумасшедшая игра, и невероятно, что достигнут такой результат, и всё же мы оставили отличные воспоминания у многих наших поклонников. Мы сделали их счастливыми и дали им много тем для разговоров, хороших и плохих.

Было очень важно, чтобы с нами были болельщики. Они могли выступить против нас, когда мы проигрывали со счётом 2:4 в дополнительное время, но они остались с нами, мы забили третий гол, и все снова поверили. Это была невероятная игра, и я просто очень рад, что болельщики могут вернуться домой с широкой улыбкой на лице и множеством воспоминаний, о которых они смогут рассказать при встрече со своими друзьями», — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка Лиги Европы
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