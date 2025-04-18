Защитник «МЮ» Магуайр: для описания «безумия» в словаре подошла бы игра с «Лионом»

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился эмоциями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» (5:4 д. вр.). Магуайр стал автором победного гола.
«Если бы для словаря потребовалось описать «безумие», то эта игра подошла бы. Сумасшедшая игра, и невероятно, что достигнут такой результат, и всё же мы оставили отличные воспоминания у многих наших поклонников. Мы сделали их счастливыми и дали им много тем для разговоров, хороших и плохих.
Было очень важно, чтобы с нами были болельщики. Они могли выступить против нас, когда мы проигрывали со счётом 2:4 в дополнительное время, но они остались с нами, мы забили третий гол, и все снова поверили. Это была невероятная игра, и я просто очень рад, что болельщики могут вернуться домой с широкой улыбкой на лице и множеством воспоминаний, о которых они смогут рассказать при встрече со своими друзьями», — приводит слова Магуайра официальный сайт УЕФА.
- 18 апреля 2025
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