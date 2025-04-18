Игрок «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну — о победе над «Лионом» в ЛЕ: удивительный камбэк

Футболист «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (5:4).

«Удивительный камбэк. Когда я вышел на поле, я старался придать команде сил, внести свой вклад, зарядить энергией других игроков», — приводит слова Майну официальный сайт УЕФА.

Игра между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча, в которой было дополнительное время, закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).