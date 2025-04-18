Игрок «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну — о победе над «Лионом» в ЛЕ: удивительный камбэк
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Футболист «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (5:4).
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10' 2:0 Дало – 45+1' 2:1 Толиссо – 71' 2:2 Тальяфико – 78' 2:3 Шерки – 105' 2:4 Ляказетт – 110' 3:4 Фернандеш – 114' 4:4 Майну – 120' 5:4 Магуайр – 120+1'
Удаления: нет / Толиссо – 89'
«Удивительный камбэк. Когда я вышел на поле, я старался придать команде сил, внести свой вклад, зарядить энергией других игроков», — приводит слова Майну официальный сайт УЕФА.
Игра между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча, в которой было дополнительное время, закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).
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