Игрок «Ман Юнайтед» Лени Йоро — о победе над «Лионом» в ЛЕ: это лучший матч в моей жизни

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (5:4).

«Лучший матч в моей жизни. Я ещё ни разу прежде не участвовал в таких сумасшедших матчах. Мы продолжали верить. Даже когда ситуация складывалась не в нашу пользу. Было трудно, но болельщики гнали нас вперёд и помогли выиграть эту игру. Мы должны с уверенностью подходить к каждому матчу, если хотим выиграть этот турнир», — приводит слова Йоро официальный сайт УЕФА.

Игра между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча, в которой было дополнительное время, закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).