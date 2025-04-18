Агент Вахании отреагировал на информацию об интересе «Зенита» и «Локомотива» к игроку

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы защитника «Ростова» Ильи Вахании, отреагировал на новости об интересе к своему клиенту со стороны «Зенита» и «Локомотива». Ранее о возможном переходе Вахании в один из топ-клубов Российской Премьер-Лиги сообщал инсайдер Иван Карпов.

«Вахания востребован, отрицать это глупо. Он один из лучших на своей позиции. Способен закрыть оба фланга. За последние полгода-год игрок сильно спрогрессировал. Интерес к нему есть и будет. Но пока не готов что-то комментировать», — сказал Василий Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.