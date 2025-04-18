Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал победу над «Айнтрахтом» в Лиге Европы

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом» (1:0).

«Я очень горжусь игроками, они здорово поработали. Мы здорово защищались, когда нам приходилось это делать. У нас были моменты впереди, и я думаю, что по сумме двух матчей мы заслужили выход в полуфинал. Ребята верят в то, что мы делаем, и я горжусь ими», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» состоялся накануне, 17 апреля. Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). В качестве главного арбитра на матче работал Давиде Масса из Италии. Встреча завершилась победой англичан со счётом 1:0. Первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Таким образом, право принять участие в полуфинале получил «Тоттенхэм» благодаря преимуществу по сумме двух встреч.