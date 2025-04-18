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«Мы даём максимум, но мечтаем подняться выше». Рахимов — о положении «Рубина» в РПЛ

«Мы даём максимум, но мечтаем подняться выше». Рахимов — о положении «Рубина» в РПЛ
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о положении команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» занимает седьмое место. Команда набрала 36 очков за 24 матча. На первой строчке находится «Краснодар» (52).

— Седьмое место для «Рубина» — это прыжок выше головы?
— Я бы не стал так говорить. Вы видите, что если у нас что-то не получается — то равнодушия нет. У команды есть желание играть, показывать уровень. Мы даём максимум, но мечтаем подняться выше, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В ближайшем туре «Рубин» сыграет на выезде с московским «Динамо» 20 апреля.

Турнирная таблица РПЛ
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