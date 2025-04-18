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Вратарь «Тоттенхэма» Викарио высказался о победе над «Айнтрахтом» в матче Лиги Европы

Вратарь «Тоттенхэма» Викарио высказался о победе над «Айнтрахтом» в матче Лиги Европы
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Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом» (1:0).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Соланке – 43'    

«Каждый должен гордиться друг другом. Мы чувствовали себя большой семьёй, большим коллективом, мы должны наслаждаться этим. Полуфинал еврокубкового турнира — большое достижение, но работа ещё не закончена. Впереди два новых матча. Нас ждёт захватывающий полуфинал. Будет тяжело, но мы готовы сражаться», — приводит слова Викарио официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» состоялся накануне, 17 апреля. Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). В качестве главного арбитра на матче работал Давиде Масса из Италии. Встреча завершилась победой англичан со счётом 1:0. Первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Таким образом, право принять участие в полуфинале получил «Тоттенхэм» благодаря преимуществу по сумме двух встреч.

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