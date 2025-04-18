«Эти 103 года вместили в себя массу золотых страниц». «Спартак» отмечает день рождения

Московскому «Спартаку» исполнилось 103 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. Сегодня мы отмечаем день рождения красно-белой футбольной истории, которой гордимся и которую продолжаем!

«Спартак» остаётся самым титулованным клубом страны: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания, 14 кубков и Суперкубок.

Эти 103 года вместили в себя массу золотых страниц. Легендарные «золотые дубли» в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубок. 10 чемпионских званий в России. Полуфиналы трёх различных еврокубков.

В составе сборной страны игроки красно-белых побеждали в первом Кубке Европы 1960 года, завоёвывали золото на Олимпиадах 1956 и 1988 годов, становились вице-чемпионами Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронзовыми призёрами Евро-2008, много раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира, в том числе и в 2018 году в России.

В этот день мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим ветеранам. Ждём новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Фёдора Черенкова. И гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков! С днём рождения, наш любимый и родной «Спартак»!» — написано в сообщении.