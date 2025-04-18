Видеообзор матча Лиги конференций «Челси» — «Легия»

Накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались английский «Челси» и польская «Легия». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Права на трансляции Лиги Европы и Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 10-й минуте нападающий «Легии» Томаш Пекхарт открыл счёт в матче с пенальти. На 33-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья восстановил равенство после прострела вингера Джейдона Санчо. Второй гол Кукурельи на 42-й минуте был отменён из-за офсайда. На 53-й минуте защитник поляков Стив Капюади вывел свою команду вперёд после подачи с углового.

Первый матч между командами проходил 10 апреля в Польше и завершился победой «Челси» со счётом 3:0. Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал ЛК благодаря преимуществу по сумме двух встреч.