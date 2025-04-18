Осинькин: Хайкин не раз мог закончить с футболом — и вдруг нашёл себя на северном полюсе

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о голкипере норвежского «Будё-Глимт» Никите Хайкине. Осинькин и Хайкин вместе работали в молодёжной команде краснодарской «Кубани» в 2015 году. Вчера, 17 апреля, Хайкин помог клубу пройти «Лацио» (3:3, 3:2 пен. по сумме двух матчей) в 1/4 финала Лиги Европы, отразив два пенальти.

«Исчерпывающую оценку Никите я дать не могу, потому что играл он у меня в молодёжке «Кубани», а тренировался с первой командой. Для него это был немножечко аванс. В каждодневной работе я Хайкина не видел, а это очень важно. Но в матчах молодёжного первенства Никита был ещё объективно сыроват как вратарь и совершал достаточно много ошибок. У всех есть помарки — даже у Доннаруммы. Важно, кто как на них реагирует. Хайкин реагировал нормально. Мне он показался достаточно уравновешенным игроком. А физические данные, понимание игры, игра ногами у него уже тогда были хорошими.

С тех пор прошло очень много времени: у нас он был в 2015 году, а заиграл примерно в 2022-м. Представляете, какой большой путь прошёл? Судя по его интервью, Никита несколько раз был близок к тому, чтобы вообще закончить с футболом. Не получалось. И тут вдруг нашёл себя на северном полюсе. Кто знал? Но жизнь, она такая. Если есть за что тебе воздать — найдёт и воздаст. Каждый год Хайкин с «Будё-Глимт» заставляют о себе говорить в еврокубках. Рад за него. Молодец, прогрессирует», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.