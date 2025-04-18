Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ноунеймов таких привозят, что просто не знаешь». Александр Мостовой — о Франке Артиге

«Ноунеймов таких привозят, что просто не знаешь». Александр Мостовой — о Франке Артиге
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака», «Бенфики», «Сельты» и сборной России по футболу Александр Мостовой отреагировал на уход испанского специалиста Франка Артиги из «Химок». Ранее подмосковный клуб объявил, что Артига и его тренерский штаб покидают команду по соглашению сторон.

«Тренера в «Химках» убрали. Это назревало. Ноунеймов таких привозят, что просто ты не знаешь», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Франк Артига был назначен на должность главного тренера «Химок» в июне прошлого года. После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковный клуб набрал 23 очка и занимает 12-е место. В следующем матче внутреннего первенства «Химки» сыграют с «Зенитом».

Материалы по теме
Селюк: Артига — лучший тренер для РПЛ, футболисты «Химок» — горой за него
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android