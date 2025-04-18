Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: игроки «Химок» завершили бойкот тренировок и сыграют с «Зенитом»

Источник: игроки «Химок» завершили бойкот тренировок и сыграют с «Зенитом»
Комментарии

Футболисты «Химок» вышли на тренировку после бойкота и сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в 25-м туре чемпионата России. Об этом сообщил телеграм-канал «Футбольный Биги».

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча с «Зенитом» состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. Существовала вероятность, что основной состав не сыграет с «Зенитом». Вчера, 17 апреля, президент РПЛ Александр Алаев заявил, что проведёт встречу с игроками «Химок».

По информации источника, сегодня, 18 апреля, игроки вышли на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.

Материалы по теме
«Совсем задница». Генич оценил ситуацию в «Химках»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android