Источник: игроки «Химок» завершили бойкот тренировок и сыграют с «Зенитом»

Футболисты «Химок» вышли на тренировку после бойкота и сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в 25-м туре чемпионата России. Об этом сообщил телеграм-канал «Футбольный Биги».

Встреча с «Зенитом» состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. Существовала вероятность, что основной состав не сыграет с «Зенитом». Вчера, 17 апреля, президент РПЛ Александр Алаев заявил, что проведёт встречу с игроками «Химок».

По информации источника, сегодня, 18 апреля, игроки вышли на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.