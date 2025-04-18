Источник: игроки «Химок» завершили бойкот тренировок и сыграют с «Зенитом»
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Футболисты «Химок» вышли на тренировку после бойкота и сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» в 25-м туре чемпионата России. Об этом сообщил телеграм-канал «Футбольный Биги».
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Встреча с «Зенитом» состоится 20 апреля в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. Существовала вероятность, что основной состав не сыграет с «Зенитом». Вчера, 17 апреля, президент РПЛ Александр Алаев заявил, что проведёт встречу с игроками «Химок».
По информации источника, сегодня, 18 апреля, игроки вышли на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева.
«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.
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