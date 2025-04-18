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Игрок «Спартака» Зобнин: забудем чемпионство — это история, думать надо о будущих победах

Игрок «Спартака» Зобнин: забудем чемпионство — это история, думать надо о будущих победах
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин считает, что футболисты красно-белых должны забыть о заслугах прошлого и сосредоточиться на будущем. В последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году.

— Гордитесь, что после ухода Селихова вы — единственный чемпион России в нынешнем «Спартаке»?
— Давайте забудем, что было раньше. Это уже история, не нужно об этом думать — только о будущих победах. Не знаю, лидер ли я для команды из-за этого. Спросите у ребят. Я стараюсь помогать «Спартаку» всегда, делать всё, что от меня зависит. Вне зависимости от того, играю я или нет, — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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