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В «Штурме» заявили, что со следующего сезона Даниил Худяков будет первым вратарём команды

В «Штурме» заявили, что со следующего сезона Даниил Худяков будет первым вратарём команды
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В пресс-службе австрийского «Штурма» заявили, что рассматривают российского вратаря Даниила Худякова как основного со следующего сезона. В этом сезоне Худяков провёл четыре матча, пропустив четыре гола.

«Даниил очень хорошо развивается здесь. Аренда Схерпена из «Брайтона» заканчивается этим летом, и всегда планировалось — и это по-прежнему чёткий план, — что Даниил будет нашим первым номером в следующем сезоне», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Штурма» ТАСС.

В «Штурм» Худяков попал летом 2024 года, перейдя из московского «Локомотива», воспитанником которого он и является. За железнодорожников Худяков провёл 34 матча в основной команде, включая два — в Лиге Европы. На его счету также три встречи в составе молодёжной сборной России до 21 года.

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