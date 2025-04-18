Видео: «Химки» в полном составе тренируются перед матчем с «Зенитом»
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Подмосковные «Химки» проводят тренировку в полном составе после бойкота. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-Лиги.
«Футбольный клуб «Химки» проводит тренировку в полном составе и готовится к матчу 25-го тура РПЛ с «Зенитом», — написано в сообщении.
Видео доступно в телеграм-канале РПЛ.
Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. Существовала вероятность, что основной состав не сыграет в матче 25-го тура чемпионата России с «Зенитом». Вчера, 17 апреля, президент РПЛ Александр Алаев заявил, что проведёт встречу с игроками «Химок». Игра с «Зенитом» пройдёт 20 апреля.
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