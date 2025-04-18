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Президент РПЛ Алаев встретился с игроками «Химок», которые бойкотировали тренировки

Президент РПЛ Алаев встретился с игроками «Химок», которые бойкотировали тренировки
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев провёл встречу с игроками подмосковных «Химок», которые бойкотировали тренировки. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. Существовала вероятность, что основной состав не сыграет в матче 25-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча с «Зенитом» пройдёт 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Видео доступно в телеграм-канале РПЛ.

Сегодня, 18 апреля, игроки вышли на тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева. Команда готовится к матчу с «Зенитом».

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.

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