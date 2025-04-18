Карлос Вальдеррама — о Винисиусе: ему нужно не плакать, а играть

Бывший футболист сборной Колумбии Карлос Вальдеррама высказался о поведении бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Ему это не нужно. Ему стоит учиться у лучших. А лучшие не плачут. Лучших могут лупить по ногам, но они будут стоять на ногах, а не плакать. Винисиусу нужно не плакать, а играть, вот и всё», — приводит слова Вальдеррамы известное испанское онлайн-издание AS.

Ранее Винисиус Жуниор забил свой 105-й гол за «Реал» во всех соревнованиях, став бразильцем с наибольшим количеством голов в истории «Королевского клуба». В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 14 результативных передач.