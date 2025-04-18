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«Одинаков». Защитник «Зенита» Нино сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Бразилии

«Одинаков». Защитник «Зенита» Нино сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Бразилии
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нино сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с чемпионатом Бразилии. Нино выступает за сине-бело-голубых с января 2024 года. В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Уровень РПЛ очень высокий, в каждой игре очень тяжело. Сейчас я знаю, понимаю, что в каждой игре нам нужно выкладываться на 100%. Сильнее ли чемпионата Бразилии? Уровень игры одинаков, конечно. Но есть небольшие различия. Но в целом почти одинаково, потому что каждая игра в обоих чемпионатах сравнима с финалом», — приводит слова Нино ТАСС.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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