«Химки» не расторгли контракт с Франком Артигой

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского тренера Франка Артиги, заявил, что подмосковные «Химки» не расторгли контракт с его клиентом.

— Артига не расторг контракт с «Химками». Сами ответьте, почему клуб не расторгает контракт.

— Надо выплачивать компенсацию тренеру.

— Конечно, тренер будет на контракте, пока у клуба не будет денег, чтобы с ним расплатиться. Но это будет недолго. Артига хочет по-хорошему закрыть вопрос. Надеюсь, что клуб с ним закроет все вопросы без привлечения ФИФА и других органов. Артига не хочет скандальных ситуаций — хочет нормально договориться с клубом без привлечения третьих сторон. Но можно долго ждать. Если одна сторона не будет идти навстречу, придётся обратиться к тем, кто обяжет, — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее подмосковный клуб объявил, что Артига и его тренерский штаб покидают команду по соглашению сторон.