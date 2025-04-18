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Матч «Зенит» — «Химки» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

19 апреля, суббота

«Оренбург» – «Динамо» Махачкала: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Инал Танашев; VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Юрий Баскаков.

«Акрон» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Егор Егоров; VAR – Виталий Мешков; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Локомотив» – «Пари Нижний Новгород»: судья – Михаил Черемных. Помощники судьи – Максим Ковалев, Хамид Талаев; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Василий Казарцев; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Зуевв.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалёв. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Французов.

20 апреля, воскресенье

«Динамо» Москва – «Рубин»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Василий Казарцев; инспектор – Николай Иванов.

«Факел» – «Ростов»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артём Любимов; АVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Химки»: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Захаров; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Виталий Мешков; инспектор – Олег Соколов.