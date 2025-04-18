Стадион «Краснодара» будет переименован в «Ozon Арену» с 1 мая 2025 года

Футбольный клуб «Краснодар» и маркетплейс Ozon объявили о начале стратегического сотрудничества до 2029 года. В его рамках домашний стадион команды получил название «Ozon Арена», которое будет использоваться уже с 1 мая текущего года. Сотрудничество предполагает также добавление логотипа компании на игровой форме «Краснодара» с сезона-2025/2026.

Стадион «Краснодар» был построен в 2016 году. Его вместимость — 35 179 зрителей. На его поле домашние матчи проводит «Краснодар», также на нём проходили игры сборной России.

В нынешнем сезоне «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ после 24 сыгранных матчей, набрав 52 очка. Краснодарцы всего лишь на два очка опережают петербургский «Зенит».

Ближайший домашний матч «Краснодар» проведёт уже завтра, 19 апреля. Соперником станет грозненский «Ахмат», начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Первый матч после переименования стадиона в «Ozon Арену» пройдёт 3 мая, противостоять «Краснодару» будет казанский «Рубин».