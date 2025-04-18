«Не лучший мой репортаж». Елагин — о матче Лиги Европы между «Ман Юнайтед» и «Лионом»

Комментатор Okko Александр Елагин высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» (5:4), признав, что не лучшим образом прокомментировал эту игру.

«Друзья мои, буду предельно откровенен – это был не лучший мой репортаж. Эмоции захлестнули полностью. Я просто утонул в них. Такого матча в моей карьере не было. То, что происходило сегодня ночью на «Олд Траффорд», можно охарактеризовать одним словом – фантастика. В этом матче было всё, за что мы не просто любим, обожаем футбол! Какая драматургия! Какой характер, какое мастерство продемонстрировали обе команды! Действо, развернувшееся в «красном» Манчестере не могло оставить равнодушным ни одного человека, который стал его свидетелем. Уверен, что любой художественным фильм, созданный на основе этого футбольного спектакля, назовут прекрасным, чудным вымыслом. Скажут: «Такое может быть только в кино!» Однако это было! И уже неважно, кто играл – наши или не наши, всё уже не имело никакого значения, кроме одного – его величества футбола! Люди плакали, смеялись, орали, братались. В этом суть спорта – в единении людей! На такой футбол человечество смотрит, как на произведение искусства. Как смотрят и наслаждаются великими скульптурами или картинами. Да… Все слова – чепуха! Остались только настоящие, неподдельные, запредельные эмоции болельщиков! Спасибо всем! Спасибо, футбол! Это было невероятно!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Игра между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед» состоялась накануне, 17 апреля. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Встреча, в которой было дополнительное время, закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев (7:6 по сумме двух встреч).