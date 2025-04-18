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Видеообзор сенсационной ничьей «Бетиса» и «Ягеллонии» в матче Лиги конференций

Видеообзор сенсационной ничьей «Бетиса» и «Ягеллонии» в матче Лиги конференций
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Накануне состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Ягеллония» (Белосток, Польша) и «Бетис» (Севилья, Испания). Команды играли на стадионе «Мейски» (Белосток, Польша). Матч закончился ничьей — 1:1.

Счёт открыл нападающий испанского клуба Седрик Бакамбу на 78-й минуте матча. Ответный удар нанёс поляк Дарко Чурлинов на 81-й минуте.

В первом матче четвертьфинала севильцы переиграли поляков со счётом 2:0. Теперь «Бетису» предстоят матчи с «Фиорентиной» в полуфинале турнира. Матчи пройдут 1 и 8 мая в Испании и в Италии соответственно. К слову, итальянцы выходили в финал турнира два последних сезона.

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