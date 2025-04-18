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«Чувствуем огромную ответственность». Анатолий Тимощук — о 100-летии «Зенита»

«Чувствуем огромную ответственность». Анатолий Тимощук — о 100-летии «Зенита»
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Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анатолий Тимощук ответил на вопрос, насколько сильно на сине-бело-голубых давит 100-летний юбилей и необходимость выиграть чемпионский титул именно в этом году. 100 лет «Зениту» исполнится 25 мая 2025-го.

«Безусловно, мы чувствуем огромную ответственность. Во-первых, у клуба юбилей. Во-вторых, можно добиться исторического результата по количеству побед кряду в РПЛ. Поэтому все осознают и понимают, насколько это важный год для нашей команды», — приводит слова Тимощука Metaratings.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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