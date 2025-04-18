Президент РПЛ Алаев: в «Химках» введено внешнее управление

Президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев заявил, что в подмосковных «Химках» введено внешнее управление после ситуации с бойкотом игроками тренировок из-за долгов по зарплате. Сегодня, 18 апреля, футболисты вернулись к тренировкам.

«Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов другая. Теперь с учётом того, что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать. От футболистов были одни данные, от клуба другие. Меня это удивило.

Я до сих пор не видел документов. Возможно, что‑то закрыто частично. Сейчас мы смотрим ведомости, бухгалтерские документы», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 23 очка за 24 матча.