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Видеообзор результативной ничьей «Фиорентины» и «Целе» в Лиге конференций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались «Фиорентина» и «Целе». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился со счётом 2:2. «Фиалки» победили «Целе» со счётом 4:3 по сумме двух встреч и вышли в полуфинал соревнования.

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На 37-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Роландо Мандрагора. На 54-й минуте нападающий Алёша Матко восстановил равновесие. В середине второго тайма Клеман Неманич вывел словенский клуб вперёд. На 67-й минуте нападающий хозяев Мойзе Кин сравнял счёт.

В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» встретится с «Бетисом».