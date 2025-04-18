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Эдуард Мор оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионский титул РПЛ

Эдуард Мор оценил шансы «Зенита» и «Краснодара» на чемпионский титул РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара» на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона.

«После той игры, которую мы видели, где «Зенит» крупно обыграл «Краснодар», я оцениваю шансы 50 на 50. У «Краснодара» теперь преимущество над «Зенитом» по личным встречам, но в таблице у них на два очка больше, а это очень важно. Всё в их руках, если они выиграют все шесть матчей. С другой стороны, у «Краснодара» график гораздо тяжелее, чем у «Зенита», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 24 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (47 очков). В зоне прямого вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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