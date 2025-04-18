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Защитник «Зенита» Алип поделился мнением об Адиеве, который возглавил «Химки»

Защитник «Зенита» Алип поделился мнением об Адиеве, который возглавил «Химки»
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился мнением о тренера Магомеде Адиеве, который накануне возглавил «Химки». Специалист и игрок пересекались в сборной Казахстана. Алип признался, что может сказать об Адиеве только положительные вещи. Нуралы охарактеризовал Магомеда как тренера.

«Что могу сказать об Адиеве? Только положительное. С ним работать — только в радость. Помню, как в Лиге наций с ним выиграли. Желаю ему успехов в новой должности в «Химках». Вроде бы его только вчера объявили, мы ещё не общались. Но обязательно послезавтра после игры пообщаемся. Он хороший мотиватор и под каждую команду может подстроить тактику», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 24 матча. Адиев возглавил команду официально вчера, 17 апреля.

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