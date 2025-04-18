Колосков: Алаев должен углубиться в проблему «Химок», а не просто убедить футболистов

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о влиянии главы РПЛ Александра Алаева на ситуацию с бойкотом в «Химках». Функционер поспособствовал тому, чтобы игроки вернулись к тренировкам, несмотря на отсутствие зарплат.

«Хорошо, что Алаев поехал в «Химки» и разобрался. В этом и состоят функции лиги — помогать клубам развиваться и повышать экономическую составляющую. Алаев должен пойти дальше и углубиться в суть проблемы, а не просто убедить футболистов играть. Он должен разобраться, почему такие сбои и нарушения принципов и обязательств, которые клубы берут на себя. Лига должна активно действовать в этом вопросе», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.