Игрок ЦСКА Миралем Пьянич: даже подумать не мог, что русские люди настолько хорошие

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о россиянах.

«Я позитивно очень удивлён всем, что я здесь вижу. Особенно я удивлён людьми. Я знал, что русские ребята такие, русские люди хорошие, но я не встречался с ними в течение всей карьеры. Я не пересекался много с россиянами. Но я даже подумать не мог, что они настолько такие хорошие. Они кажутся холодными, закрытыми, но на самом деле они замечательные люди. И очень честные, очень хорошие люди. И до момента, пока я здесь, я встречался только с замечательными людьми», — сказал Пьянич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».